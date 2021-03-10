Бархатные вечерние тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), продали на аукционе за 39 тыс. фунтов стерлингов ($ 54,2 тыс.).

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bellmans.

Тапочки-туфли сделаны из темно-синего бархата, на них золотой нитью вышиты инициалы WSC. Отмечается, что Черчилль часто носил их во время своего второго срока во главе правительства.

Имя покупателя не разглашается, известно только, что покупателем выступил частный британский коллекционер.

Оценочная стоимость тапочек экс-премьера, который, согласно опросам в Соединенном Королевстве, признан одним из величайших британцев за всю историю, составляла 10-15 тыс. фунтов стерлингов ($ 14-21 тис.).

Также с молотка за 18,3 тыс. фунтов стерлингов ($ 25,4 тыс.) продали бокал для бренди примерно 1960, который тоже принадлежал Черчиллю. Его предварительная стоимость составляла 7-10 тыс. фунтов стерлингов ($ 10-14 тыс.).