Об этом она заявила во время онлайн-эфира с украинским клубом мам X-Mothers.
“Мы дома с сыном порой ходим голые. Мы спим голые, утром проснулись, пошли чистить зубы, а потом уже одеваемся. Сын уже привык видеть голое тело. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения, он все знает, все видел”, – сказала певица.
Она рассказала, что может перед сыном запросто утром появиться обнаженной.
“Я могу голой прийти утром в ванную и почистить зубы. Как ребенок будет относиться, если вы будете ему говорить: “Не ходи голым, оденься!”. Он будет думать, что он некрасивый, и ему нужно спрятать свое тело”, – считает TAYANNA.
Певица призналась, что сама долгое время испытывала комплексы.
“Я до 25 лет думала, что Бог меня накажет за то, что я хожу голой по квартире. Но Боженька нас такими сотворил, нечего стыдиться”, – говорит артистка.
Она уверена, что такое отношение – это пережитки советского прошлого. Артистка считает, что мальчики должны видеть голое тело до 7-8 лет, чтобы потом у них не было психологического шока.
“Если запретить ребенку смотреть на голых женщин, они потом станут извращенцами. Нужно с детства прививать секс-культуру, рассказывать про тело и секс”, – заключила Решетняк.
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В онлайн-ефірі X-Mothers співачка і телеведуча Tayanna, відповідаючи на питання про свою нещодавну відверту фотосесію для чоловічого журналу зробила неочікуване зізнання, що вона з сином ходить вдома гола. ⠀ «Ми вдома з сином ходимо голі. Ми спимо голі, він звик бачити голе тіло. Ми з кумою беремо його до бані, в нього не має якогось не нормального відношення, тому що він вже все знає, все бачив. ⠀ Для нас нормально, що я можу голою пройти зранку до ванної почистити зуби, – зізналася співачка. ⠀ Як дитина буде себе сприймати, якщо ви будете говорити: “Не ходи голий, одягнись!”. Дитина буде думати, що вона некрасива, тому їй потрібно ховати своє тіло. ⠀ В нашій культурі голе тіло під анафемою. Це пережитки радянських часів. Ти побачив голе тіло і тобі вже огидно. ⠀ Але чому тобі має бути бридко? Раніше великі творці цього світу Мікеланджело, Рафаель малювали голі тіла. ⠀ Ми прийшли в цей світ голими. В ході еволюції придумали одяг, щоб ми не мерзли, а зараз це інструмент для самовираження. ⠀ Чому до тіла таке відношення? Хлопчики мають бачити голе тіло до 7-8 років, щоб потім не було психологічного шоку. Якщо забороняти дитині дивитися на голих жінок, вони потім стануть збоченими. Треба з дитинства прививати секс культуру, розповідати про тіло та секс. ⠀ Я до 25 років думала, що Бог мене покарає через те, що я ходжу гола по квартирі. Боженька нас такими створив, немає чого стидитися». ⠀ Що ви думаєте стосовно цього? Коли треба починати сексуальне виховання?
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