Известная украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) ошеломила откровенным признанием. Она рассказала, что ходит дома обнаженной вместе с 6-летним сыном.

Об этом она заявила во время онлайн-эфира с украинским клубом мам X-Mothers.

“Мы дома с сыном порой ходим голые. Мы спим голые, утром проснулись, пошли чистить зубы, а потом уже одеваемся. Сын уже привык видеть голое тело. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения, он все знает, все видел”, – сказала певица.

Она рассказала, что может перед сыном запросто утром появиться обнаженной.

“Я могу голой прийти утром в ванную и почистить зубы. Как ребенок будет относиться, если вы будете ему говорить: “Не ходи голым, оденься!”. Он будет думать, что он некрасивый, и ему нужно спрятать свое тело”, – считает TAYANNA.

Певица призналась, что сама долгое время испытывала комплексы.

“Я до 25 лет думала, что Бог меня накажет за то, что я хожу голой по квартире. Но Боженька нас такими сотворил, нечего стыдиться”, – говорит артистка.

Она уверена, что такое отношение – это пережитки советского прошлого. Артистка считает, что мальчики должны видеть голое тело до 7-8 лет, чтобы потом у них не было психологического шока.

“Если запретить ребенку смотреть на голых женщин, они потом станут извращенцами. Нужно с детства прививать секс-культуру, рассказывать про тело и секс”, – заключила Решетняк.