Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дирекцию театра.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что в театре нельзя соблюдать социальную дистанцию, необходимую во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Первыми в открытом театре будут исполнены произведения “Реквием” Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

“Реквием” посвятят жертвам коронавируса, а Девятую симфонию, в которой звучит гимн Евросоюза “Ода к радости”, — победе над ним.

Также “Ла Скала” даст концерты в пострадавших от пандемии городах Бергамо и Брешии.

Отмечается, что если театр будет закрыт до сентября, то ущерб составит около 20 млн евро.