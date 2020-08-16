Американская певица Тейлор Свифт раскритиковала президента США Дональда Трампа за то, что он "подвергает опасности" и "пытается обмануть" миллионы американцев.

Об этом она написала в Twitter.

Певица обвинила президента в том, что он пытается “обмануть миллионы американцев и подвергнуть риску их жизни” в попытках удержать власть. Речь идет о решении отказаться от предложенной демократами возможности для американцев голосовать на выборах с помощью почты, чтобы избежать больших скоплений людей во время пандемии.

“Продуманный отказ Трампа от [голосования на выборах с помощью] Почтовой службы США ясно доказывает одно: он хорошо знает, что мы не хотим, чтобы он был нашим президентом”, — считает Свифт.

По мнению звезды, неэффективное руководство Дональда Трампа серьезно усилило кризис, связанный с COVID-19, и сейчас президент “пользуется этим, чтобы подорвать и уничтожить право голоса и безопасного голосования” для американцев.

“Просите бюллетень заранее. Голосуйте досрочно”, — посоветовала Свифт.

Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный. Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов.

Как сообщалось ранее, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил отложить проведение выборов президента страны, которые должны состояться в ноябре. Позже он отказался от этой идеи.