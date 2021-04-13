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Телеведуча Еллен Дедженерес продала свій розкішний будинок у Беверлі-Гіллз, – фото

Американська телеведуча Еллен Дедженерес продала свій будинок у Беверлі-Гіллз. Покупець знайшовся за лічені дні.

Вторник, 13 апреля 2021, 16:42

Про це повідомляє американське видання TMZ.

 

Знаменитість купила елітний особняк два роки тому у фронтмена Maroon 5 Адама Левіна за майже 45 мільйонів доларів. Однак вона планувала продати нерухомість   ще дорожче.

Приблизно місяць тому зірка спільно з дружиною Поршею де Россі хотіли продати будинок  площею у 10 тисяч квадратних метрів за 53,5 мільйона доларів. Проте його купили за 47 мільйонів доларів.

Телеведуча зізналася, що продала маєток, оскільки вона дуже зайнята зніманням власного шоу, тож  майже не бувала в Лос-Анджелесі.

Зараз вони з  дружиною мешкають  у Монтесіто (штат Каліфорнія).

Новими власниками маєтку стали Браян Лейн і Боб Сафаї з Madison Residential. За колосальні 47 мільйонів доларів вони отримали розкішний особняк, покритий плющем, з басейном у курортному стилі, кухнею на відкритому повітрі, каміном, баром, тренажерним залом, спа-центром та гостьовим будинком.

Також на території маєтку є професійний тенісний корт, оскільки колись будинком володів легендарний тенісист Піт Сампрас.

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Теги: будинок, нерухомість, Еллен Дедженерес

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