Телеведуча Еллен Дедженерес продала свій розкішний будинок у Беверлі-Гіллз, – фото

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Знаменитість купила елітний особняк два роки тому у фронтмена Maroon 5 Адама Левіна за майже 45 мільйонів доларів. Однак вона планувала продати нерухомість ще дорожче.

Приблизно місяць тому зірка спільно з дружиною Поршею де Россі хотіли продати будинок площею у 10 тисяч квадратних метрів за 53,5 мільйона доларів. Проте його купили за 47 мільйонів доларів.

Телеведуча зізналася, що продала маєток, оскільки вона дуже зайнята зніманням власного шоу, тож майже не бувала в Лос-Анджелесі.

Зараз вони з дружиною мешкають у Монтесіто (штат Каліфорнія).

Новими власниками маєтку стали Браян Лейн і Боб Сафаї з Madison Residential. За колосальні 47 мільйонів доларів вони отримали розкішний особняк, покритий плющем, з басейном у курортному стилі, кухнею на відкритому повітрі, каміном, баром, тренажерним залом, спа-центром та гостьовим будинком.

Також на території маєтку є професійний тенісний корт, оскільки колись будинком володів легендарний тенісист Піт Сампрас.