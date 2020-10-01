Об этом она сообщила в своем Instagram.

Елене Филоновой 36 лет, она киевлянка.

“Меня официально зарегистрировали кандидатом в мэры Киева … Я покажу все подводные камни и скелеты в шкафу каждого кандидата”, – сказала она.

Переглянути цей допис в Instagram ЭТО НЕ ШУТКА! Всё официально! 💛💙 Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 30 Вер 2020 р. о 9:58 PDT

Елена Филонова участвовала в телепроектах: “Хто проти блондинок?”, “Я — герой”, “Співай, якщо зможеш”, “Зроби мені смішно”, “Пакуй валізи”, “Піраньї”. Она также была ведущей 9-11 сезонов “Ревизора”.

В Instagram Филонова имеет 782 тыс. подписчиков.

Ранее в видеообращении телеведущая рассказала о своем решении идти в мэры: “Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня с другой стороны, и не воспринимали меня, как человека, у которого не хватит сил изменить что-то к лучшему. Я не говорю, что я иду [в мэры] одна со своими какими-то правилами. Со мной идет команда людей, которые в этом разбираются. Так, моих знаний, возможно, в чем-то, где-то может не хватать на данный момент, но я готова тоже многое сделать”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 20 Вер 2020 р. о 11:05 PDT

Елена Филонова баллотируется от новой партии “Вместе сила”, среди основателей которой движение “АвтоЕвроСила”.