Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В частности, в реестр вошли фильм “Заводной апельсин” Стэнли Кубрика, боевик “Свит Свитбэк: песня мерзавца” Мелвина Ван Пиблза, “Losing Ground” Кэтрин Коллинз, “Темный рыцарь” Кристофера Нолана, комедия “Братья Блюз” с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши, “Клуб Буэна Виста” Виса Вендерса, “Повелитель бури” Кэтрин Бигелоу, мультфильм “Шрек” и другие.

Отмечается, что семь из включенных в реестр лент сняты темнокожими режиссерами, две — женщинами.

“Национальный реестр фильмов – это важная запись американской истории, культуры и творчества, запечатленная в одной из величайших форм американского искусства, в нашем кинематографическом опыте. С привлечением различных режиссеров мы не пытаемся устанавливать рекорды, а скорее прямо их устанавливаем, подчеркивая удивительный вклад женщин и цветных людей в американское кино, несмотря на то, что они часто сталкиваются с огромными препятствиями”, – отметила библиотекарь Конгресса Карла Хайден.

Произведения для реестра ежегодно отбирают в Библиотеке конгресса на основании предложений зрителей и после обсуждения с кураторами реестра и членами Национального совета по сохранению фильмов. К примеру, в этом году было рассмотрено более 5 500 наименований, номинированных общественностью.