29-річна темношкіра балерина Хлоя Лопес Гомес, яка подала до суду через расизм у Берлінському державному балеті (Staatsballett), домоглася подовження контракту та виплати компенсації у19 тисяч доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Балерина почала працювати в німецькому балеті у 2018 році. Вона розповідала про те, що якось перед виставою “Лебедине озеро” всім балеринам видали спеціальні аксесуари білого кольору, а Хлої його не дали, бо вона “чорна”. Ба більше, її змусили припудрити обличчя білим тоном, аби вона не надто вирізнялася з-поміж решти балерин.

Минулого літа балет відмовився подовжувати з нею контракт. Після цього Хлоя звернулася до суду.

Хлоя сказала, що перемога в суді – “маленька перемога, але гігантський крок для балетного світу”.

Однак в балеті заявили, що нічого не знають про расизм серед працівників і обіцяли провести спеціальну перевірку. Також вони подовжили контракт з Хлоєю в позасудовому порядку до кінця сезону 2021 – 2022 року.

Виконувачка обов’язків директорки Staatsballett Крістіан Теобальд сказала стосовно цього:

“Я шкодую про дискримінацію, яку описала Хлоя. Ми серйозно ставимося до її скарг та розв’язуватимемо проблему комплексно”.