Про це повідомляє ВВС.
Балерина почала працювати в німецькому балеті у 2018 році. Вона розповідала про те, що якось перед виставою “Лебедине озеро” всім балеринам видали спеціальні аксесуари білого кольору, а Хлої його не дали, бо вона “чорна”. Ба більше, її змусили припудрити обличчя білим тоном, аби вона не надто вирізнялася з-поміж решти балерин.
Минулого літа балет відмовився подовжувати з нею контракт. Після цього Хлоя звернулася до суду.
Хлоя сказала, що перемога в суді – “маленька перемога, але гігантський крок для балетного світу”.
Однак в балеті заявили, що нічого не знають про расизм серед працівників і обіцяли провести спеціальну перевірку. Також вони подовжили контракт з Хлоєю в позасудовому порядку до кінця сезону 2021 – 2022 року.
Виконувачка обов’язків директорки Staatsballett Крістіан Теобальд сказала стосовно цього:
“Я шкодую про дискримінацію, яку описала Хлоя. Ми серйозно ставимося до її скарг та розв’язуватимемо проблему комплексно”.
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