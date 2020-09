Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее о возможной альтернативе говорил репер Jay-Z. Он фантазировал на тему того, “если бы “Друзья” не были такими белыми”.

Это еще один шаг на пути к тому, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблеме расизма.

Шестеро актеров будут читать сценарий сериала в прямом эфире Zoom Where It Happens.

Инициатором идеи была темнокожая актриса Габриэль Юнион. Она и будет ведущей этого вечера.

Также в создании альтернативы «Друзей» примут участие Стерлинг Браун (Росс), Райан Бат (Рэйчел), Узо Адуба (Фиби), Аиша Хиндс (Моника), Кендрик Сэмпсон (Джои) и Джереми Поуп (Чендлер).

Альтернатива также призвана поддержать некоммерческую организацию When We All Vote. Это инициатива Мишель Обамы, экс-первой леди США. Она направлена на привлечение внимания к голосованию на президентских выборах.

Те, кто захотят прослушать альтернативу, должны зарегистрироваться и получать новости от вышеупомянутой организации, а также других организаций социального типа.