Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Ранее о возможной альтернативе говорил репер Jay-Z. Он фантазировал на тему того, “если бы “Друзья” не были такими белыми”.
Это еще один шаг на пути к тому, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблеме расизма.
Шестеро актеров будут читать сценарий сериала в прямом эфире Zoom Where It Happens.
Инициатором идеи была темнокожая актриса Габриэль Юнион. Она и будет ведущей этого вечера.
Также в создании альтернативы «Друзей» примут участие Стерлинг Браун (Росс), Райан Бат (Рэйчел), Узо Адуба (Фиби), Аиша Хиндс (Моника), Кендрик Сэмпсон (Джои) и Джереми Поуп (Чендлер).
Альтернатива также призвана поддержать некоммерческую организацию When We All Vote. Это инициатива Мишель Обамы, экс-первой леди США. Она направлена на привлечение внимания к голосованию на президентских выборах.
Те, кто захотят прослушать альтернативу, должны зарегистрироваться и получать новости от вышеупомянутой организации, а также других организаций социального типа.
- Компания WarnerMedia, владеющая сервисом HBO Max, объявила, что сериал “Друзья” стал самым популярным с момента запуска онлайн-платформы.