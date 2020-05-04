Популярная американская певица Кэти Перри снялась для телешоу в объемном костюме рулона туалетной бумаги.

Соответствующие фото и видео она разместила в своем Instagram.

Кэти Перри входят в состав жюри музыкального шоу American Idol. Во время карантина съемки ее участием проходят не в студии, а дома у певицы. Это позволяет ей экспериментировать со образами.

На прошлой неделе Перри появилась в огромном костюме дезинфицирующего средства для рук. На этой — примерила наряд в виде рулона туалетной бумаги, на котором можно разглядеть логотип шоу.

В таком виде певица не только участвовала в шоу, но и попробовала заниматься домашними делами. Например, складывала пазлы и пекла банановый пирог.

Наряд оказался не очень практичным — певица застряла в дверном проеме, пытаясь попасть в соседнюю комнату.