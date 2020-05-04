Соответствующие фото и видео она разместила в своем Instagram.
Кэти Перри входят в состав жюри музыкального шоу American Idol. Во время карантина съемки ее участием проходят не в студии, а дома у певицы. Это позволяет ей экспериментировать со образами.
На прошлой неделе Перри появилась в огромном костюме дезинфицирующего средства для рук. На этой — примерила наряд в виде рулона туалетной бумаги, на котором можно разглядеть логотип шоу.
В таком виде певица не только участвовала в шоу, но и попробовала заниматься домашними делами. Например, складывала пазлы и пекла банановый пирог.
Наряд оказался не очень практичным — певица застряла в дверном проеме, пытаясь попасть в соседнюю комнату.
View this post on Instagram
@AmericanIdol is on a roll so you’re going to want to put your 🧩 down, pull out your 🍌🍞, and tune into #AmericanIdol tonight at 8/7c on @abcnetwork. What better way to wipe your cares away for 2 hours 🧻 PS: we’ll catch up beforehand at 4:30p PT / 7:30p ET on Facebook live! 😍
- В марте стало известно, что американская певица Кэти Перри ждет ребенка от своего жениха – британского актера Орландо Блума.