Компания Tesla объявила о первом крупном редизайне Model S с момента выпуска электрического седана в 2012 году.

Об этом сообщает издание The Verge.

Эта новая версия, поставки которой начнутся в марте, имеет обновленный внешний вид, упрощенный интерьер и возможность установки более мощной трансмиссии, которая позволяет автомобилю проехать не менее 520 миль (837 км) и разогнаться от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) менее чем за две секунды.

Эта скорость достигается отчасти благодаря очень маленькому коэффициенту лобового сопротивления, который ставит его на один уровень или, возможно, впереди таких электромобилей, как Lucid Air или Porsche Taycan Turbo.

Модель X Tesla также получит некоторые обновления снаружи и внутри, и будет версия с этой новой трансмиссией, хотя обновление внедорожника не такое обширное.

У новой модели S есть несколько легких обновлений экстерьера автомобиля, включая стандартную большую стеклянную крышу, но самое большое визуальное изменение – внутри. Tesla отказалась от портретного сенсорного экрана в пользу подобного, что есть в Model 3 и Model Y, но с более тонкими рамками (как на прототипе Cybertruck). Также имеется U-образный руль без подрулевых лепестков, и экран за центральной консолью для пассажиров задних сидений. В отличие от Model 3 и Model Y, новая Model S по-прежнему оснащена экраном за рулем.

Стоимость новой модели S начинается с 79 990 долларов за двухмоторную версию Long Range, которая обеспечивает запас хода в 412 миль. Или же можно потратить 119 000 долларов на авто с более мощной трансмиссией Plaid. Версия Plaid + с запасом хода в 520 миль начинается от 139 000 долларов.

Версии Plaid и Plaid Plus имеют максимальную скорость 200 миль в час. Long Range развивает максимальную скорость 155 миль в час.