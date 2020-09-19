Об этом сообщает Variety.

Новый сериал расскажет о персонаже Дженнифер Уолтерс, которая работает юристом и приходится двоюродной сестрой Брюсу Бэннеру. Героиня получит способности Халка после срочного переливания крови от брата.

Но в отличие от Халка, девушка будет способна сохранить эмоциональный контроль и интеллект даже в образе зеленокожего монстра.

Отметим, что актерскую карьеру Татьяна Маслани начала с небольших ролей в канадских телепрограммах для детей, после чего снялась в нескольких фильмах, а также играла главные роли в канадских телефильмах. Прорывом в карьере актрисы стала роль в научно-фантастическом телесериале, “Тёмное дитя” (2013—2017), в котором она играла сразу нескольких персонажей, как положительных, так и отрицательных.

Маслани имеет австрийские, немецкие, польские, румынские и украинские корни.