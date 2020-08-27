Видео опубликовано в YouTube.

Текст песни написала фронтвумен группы Юлия Санина. Режиссером клипа выступил Валерий Бебко, а продюсером – Катерина Нефельд.

“Опасная любовь… Мощнейший музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто Вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и безгранично талантливы. Я рад, что то, о чем мы так давно с вами беседовали, размышляли и думали, все же произошло”, – отметил MONATIK.

СПРАВКА. “The Hardkiss” — украинская музыкальная группа, появившаяся в 2011 году. Авторство песен группы принадлежит ее участникам — Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером “The Hardkiss”. Лучшая рок-группа Украины в 2017 году по версии YUNA. Лучший альтернативный проект 2016 и 2017 года по версии M1 Music Awards.