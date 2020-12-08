В новой коллаборации популярные бренды The North Face и Supreme выпустили куртки из искусственного меха.

Об этом пишет Hypebeast.

В новой коллекции представлены куртки в трех стилях и трех цветах: красном, зеленом и черном.

Дополнить образ можно рюкзаком или поясной сумкой из такого же искусственного меха.

Отмечается, что вся линейка отмечена фирменными знаками “THE NORTH FACE“ и “SUPREME“.

Коллекция Supreme x The North Face FW20 станет доступной на веб-сайте Supreme 10 декабря в США и 12 декабря в Японии.