Об этом пишет Hypebeast.
В новой коллекции представлены куртки в трех стилях и трех цветах: красном, зеленом и черном.
Дополнить образ можно рюкзаком или поясной сумкой из такого же искусственного меха.
Отмечается, что вся линейка отмечена фирменными знаками “THE NORTH FACE“ и “SUPREME“.
Коллекция Supreme x The North Face FW20 станет доступной на веб-сайте Supreme 10 декабря в США и 12 декабря в Японии.
- Уличный стиль моделей – это сочетание комфорта и моды. Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Джоан Смоллс и другие звезды подиума – все они могут выйти на улицу в непринужденном и легко подобранном образе. И хотя их личные стили различаются, в этом году все супермодели тяготели к одному лейблу – и это было не в стиле высокой моды. Все они отдали прдпочтения пуховикам и жилетам от The North Face.