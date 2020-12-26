Вскоре после раскрытия долгожданной коллаборации The North Face и Gucci итальянский модный дом представил еще одного участника совместной работы.

Об этом пишет Hypebeast.

Gucci показал фрагмент изображения кампании, которое раскрывает сотрудничество с мобильной игрой с дополненной реальностью, разработанной Niantic в сотрудничестве с Pokémon Company – Pokémon GO.

На фото просто изображен флаг с логотипом Pokémon GO, прикрепленный к столбу с палаткой The North Face x Gucci на заднем плане.

Хотя еще совсем мало информации, чтоб делать выводы о предстоящей коллаборации, ожидается, что мы можем увидеть некоторые предметы одежды и аксессуары, которые будут основаны на франшизе Pokémon.