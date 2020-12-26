Об этом пишет Hypebeast.
Gucci показал фрагмент изображения кампании, которое раскрывает сотрудничество с мобильной игрой с дополненной реальностью, разработанной Niantic в сотрудничестве с Pokémon Company – Pokémon GO.
На фото просто изображен флаг с логотипом Pokémon GO, прикрепленный к столбу с палаткой The North Face x Gucci на заднем плане.
Хотя еще совсем мало информации, чтоб делать выводы о предстоящей коллаборации, ожидается, что мы можем увидеть некоторые предметы одежды и аксессуары, которые будут основаны на франшизе Pokémon.
Coming soon on @PokemonGoApp. #TheNorthFacexGucci pic.twitter.com/L3v6YzE260
— gucci (@gucci) December 23, 2020
- Бренд Gucci решил удивить своих поклонников неожиданной коллаборацией с стритвир-брендом The North Face. Кроме короткого тизера, бренды решили устроить грандиозную рекламную кампанию и “одели” дом в пуховик.