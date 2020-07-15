Премьера состоялась на Youtube-канале группы.

Рок-группа The Rolling Stones опубликовала песню Criss Cross, написанную в 1973 году, и клип на нее.

Эта песня, а также композиции Scarlet и All the Rage, никогда не издавались ранее. Они войдут в переиздание альбома группы Goats Head Soup.

Переиздание выйдет 4 сентября. Кроме ранее неизданных треков в него войдут семь альтернативных и инструментальных ремиксов и редкий лайв-альбом The Brussels Affair того же 1973 года.

В апреле The Rolling Stones выпустила первую за последние восемь лет новую песню “Living In A Ghost Town”, а также видеоклип к ней.