Видео опубликовано в YouTube.
Scarlet – это вторая неизданная песня после Criss Cross, которая войдет в переиздание альбома 1973 года Goats Head Soup. Релиз запланирован на 4 сентября.
Scarlet сочетает в себе гитарные текстуры Stones и звук, который удачно вписывается в период их альбома Goats Head Soup. В интервью Radio 2, посвященному премьере песни, Джаггер сказал, что он недавно смикшировал трек и добавил маракасы, сообщает портал Udiscovermusic.
- Ранее британская рок-группа The Rolling Stones выпустила клип на одну из ранее неизданных песен Criss Cross.