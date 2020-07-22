Легендарная группа The Rolling Stones выпустила новый трек Scarlet, в записи которого принял участие Джимми Пейдж из Led Zeppelin, а также музыкант Рик Греч.

Видео опубликовано в YouTube.

Scarlet – это вторая неизданная песня после Criss Cross, которая войдет в переиздание альбома 1973 года Goats Head Soup. Релиз запланирован на 4 сентября.

Scarlet сочетает в себе гитарные текстуры Stones и звук, который удачно вписывается в период их альбома Goats Head Soup. В интервью Radio 2, посвященному премьере песни, Джаггер сказал, что он недавно смикшировал трек и добавил маракасы, сообщает портал Udiscovermusic.