Ролик опубликован в YouTube.
Песня вошла в новый альбом музыканта After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.
“Четырехминутное видео отдает дань уважения его темному прошлому, пропитанному алкоголем, наркотиками и женщинами”, – пишет издание Billboard.
В клипе можно увидеть заснеженный район Скарборо в Торонто, откуда родом сам The Weekend.
А еще в клипе можно увидеть, как The Weekend сражается с женщинами-пантерами.
- Ранее сообщалось, что канадский певец The Weeknd представил клип на трек Until I Bleed Out – это очередная работа из альбома Аfter Hours.