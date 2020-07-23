Ролик опубликован в YouTube.

Песня вошла в новый альбом музыканта After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.

“Четырехминутное видео отдает дань уважения его темному прошлому, пропитанному алкоголем, наркотиками и женщинами”, – пишет издание Billboard.

В клипе можно увидеть заснеженный район Скарборо в Торонто, откуда родом сам The Weekend.

А еще в клипе можно увидеть, как The Weekend сражается с женщинами-пантерами.