Tiffany тепер вироблятиме обручки з діамантами для чоловіків 

Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal.

Ще у 1886 році Чарльз Льюїс Тіффані представив каблучку для заручин Tiffany Setting, яка стала і залишається бестселером.

Водночас досі бренд не пропонував аналогічні моделі з діамантами для чоловіків. Але тепер все змінюється. За інформацією видання, у травні цього року Tiffany представить колекцію Charles Tiffany Setting, до якої увійдуть чоловічі персні з великими діамантами (до 4,3 карата).

У такий спосіб бренд намагатиметься боротися зі стереотипами. Компанія вже має чимале виробництво жіночих обручок. Вони становлять 26% загального доходу компанії. Розкришення асортименту для чоловіків, ймовірно, лише збільшить відсоток заробітку від продажу обручок.