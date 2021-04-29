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Tiffany тепер вироблятиме обручки з діамантами для чоловіків 

Уперше у своїй історії ювелірна транснаціональна компанія Tiffany & Co. випускає обручки для чоловіків, оздоблені діамантами.

Четверг, 29 апреля 2021, 21:41

Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal. 

Ще у 1886 році Чарльз Льюїс Тіффані представив каблучку для заручин Tiffany Setting, яка стала і залишається бестселером.

Водночас досі бренд не пропонував аналогічні моделі з діамантами для чоловіків. Але тепер все змінюється. За інформацією видання, у травні цього року Tiffany представить колекцію Charles Tiffany Setting, до якої увійдуть чоловічі персні з великими діамантами (до 4,3 карата).

У такий спосіб бренд намагатиметься боротися зі стереотипами. Компанія вже має чимале виробництво жіночих обручок. Вони становлять 26% загального доходу компанії. Розкришення асортименту для чоловіків, ймовірно, лише збільшить відсоток заробітку від продажу обручок.

Фото: TIFFANY & CO. via WSJ

Теги: Tiffany, ювелір, обручка, ювелір, ювелирные изделия

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