Об этом сообщает развлекательный портал TMZ.

В частности, блогер предлагает купить вирусный ролик, на котором он демонстрирует поездку по трассе “Мечты” Флитвуда Мака, небрежно попивая клюквенный сок. Видео вскоре распространилось в социальных сетях, сделав мужчину своего рода интернет-знаменитостью за одну ночь.

Однако не все так просто. Видео не может быть проданным с музыкальным сопровождением, ведь авторское право на трек не принадлежит блоггеру. Также название клюквенного сока будет стертым, поскольку Doggface не имеет прав на коммерческое использование и продажу этого бренда.

Аподака говорит, что за эти средства хочет купить родителям дом и построить деловой центр в городе Айдахо-Фолс.

Напомним, что NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) стал главным трендом 2021 года на рынке криптовалют и блокчейна. Это новейшая технология, которая основана на смартконтрактах блокчейна Ethereum и закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Невзаимозаменяемый токен невозможно обменять на любой другой.

Соучредитель и глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе свой первый твит, опубликованный еще 21 марта 2006 года, за более чем 2,9 млн долларов.