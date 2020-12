TikTok назвал топ-10 самых популярных треков 2020 года

Об этом пишет HYPEBAE.

Так, самой популярной песней на платформе в этом году была “Savage Love” 18-летнего битмейкера Jawsh 685 и американского певца Джейсона Деруло.

На втором месте оказался трек “Savage Remix” в исполнении певицы Megan Thee Stallion и Beyonce.

Третью строчку заняла композиция “OUT WEST” рэперов Трэвиса Скотта и Янга Тага.

Полный список топ-10 песен:

– Jawsh 685 & Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat)

– Megan Thee Stallion – Savage Remix (feat. Beyonce)

– Тревіс Скотт – OUT WEST (feat. Young Thug)

– Cardi B – WAP (feat. Megan Thee Stallion)

– Doja Cat – Say So

– Saweetie – Tap In

– Roddy Ricch – The Box

– Rod Wave – Rags2Riches (feat. ATR Son Son)

– BENEE – Supalonely (feat. Gus Dapperton)

– Pop Smoke – What You Know Bout Love