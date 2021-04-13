Тіктокер випадково потрапив у перестрілку, але продовжував смакувати улюбленим печивом, – відео

Про це повідомляють #Букви.
Так, хлопець опублікував у своєму TikTok ролик з відеореєстратора, на якому видно усі обставини інциденту.
Ньюелл розповів, що вирішив разом з товаришем купити печива у McDonald’s перед грою в гольф. Вони припаркувалися, але раптом почули постріли, озброєного чоловіка та багато автомобілів поліції. Постріли почастішали.
Тайлер відреагував на стресову ситуацію нетипово. Хлопець почав несамовито їсти своє печиво, періодично спостерігаючи за розвитком подій. Пізніше постріли зупинилися, а хлопець вирішив від’їхати у безпечне місце.
Ролик під назвою “У разі стрілянини завжди доїдай своє печиво” вже переглянули мільйони користувачів.
@tyler.newell
In case of a shooting, always finish your cookie 😂 #fyp
- Раніше американського студента Тоні Пілосено, який працював у магазині фарби, звільнили за те, що він фільмував процес замішування кольорів для TikTok. Його відео мали мільйони переглядів.
- Раніше повідомлялося, що підприємці з соціальних мереж поспішили знайти способи заробити на зірках на популярних платформах, таких як TikTok. Наприклад, працює мережа тематичних будинків, де живуть багато відомих молоді тіктокери. Такі будинки функціонують як керуючі компанії. TikTok-зірки часто не платять орендну плату, а створюють контент для брендів і просувають продукцію – це як оплата за ренту.