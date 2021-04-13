Covid-19 Украина

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Тіктокер випадково потрапив у перестрілку, але продовжував смакувати улюбленим печивом, – відео

TikTok-блогер Тайлер Ньюелл разом із другом Заком вирішили посмакувати улюбленим печивом з McDonald's, але у їхні плани втрутилися поліціянти та озброєний чоловік.

Вторник, 13 апреля 2021, 15:11

Про це повідомляють #Букви.

Так, хлопець опублікував у своєму TikTok ролик з відеореєстратора, на якому видно усі обставини інциденту.

Ньюелл розповів, що вирішив разом з товаришем купити печива у McDonald’s перед грою в гольф. Вони припаркувалися, але раптом почули постріли, озброєного чоловіка та багато автомобілів поліції. Постріли почастішали.

Тайлер відреагував на стресову ситуацію нетипово. Хлопець почав несамовито їсти своє печиво, періодично спостерігаючи за розвитком подій. Пізніше постріли зупинилися, а хлопець вирішив від’їхати у безпечне місце.

Ролик під назвою “У разі стрілянини завжди доїдай своє печиво” вже переглянули мільйони користувачів.

@tyler.newell

In case of a shooting, always finish your cookie 😂 #fyp

♬ original sound – TL9

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Теги: TikTok, видео, стрельба

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