Об этом сообщается на сайте издания.

“За изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия больше, чем ярости , за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года по версии Time в 2020 году”, – отметил главный редактор Time Эдвард Фельсенталь.

На данный момент Байден и Харрис заняты созданием команды в хорошо упорядоченной последовательности, начиная с высокопоставленных сотрудников Белого дома и постепенно продвигаясь по группам назначений – сначала внешнеполитические ведомства, затем экономические чиновники, затем советники по вопросам здравоохранения и так далее.

Отмечается, что администрация Байдена-Харрис находится на пути к тому, чтобы стать одной из самых разнообразных в истории страны.

Добавим, что за звание “Человека года” также боролись действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист Энтони Фаучи и медработники, а также активисты Black Lives Matter.