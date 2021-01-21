Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания.
На обложке изображен Байден, смотрящий из Овального кабинета, когда за окном клубится огненный дым.
Внутри кабинета царит хаос: разбросаны документы, а стены и стол исписаны граффити.
Таким образом, журнал продемонстрировал, что новому президенту придется собрать осколки, оставленные его предшественником Дональдом Трампом.
Главная статья номера, написанная Шарлоттой Альтер, углубляется в контекст инаугурации Байдена и всю глубину проблемы, с которой он столкнется в своем обещании объединить страну.
TIME’s new cover: Day one https://t.co/VazxGDJzZf pic.twitter.com/R6jVrzXXZc
— TIME (@TIME) January 21, 2021
Напомним, в декабре Time назвал “Человеком года” 2020 избранного президента США Джо Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис.
- Как сообщалось ранее, 20 января состоялась инаугурация президента США Джо Байдена. После инаугурации он выступил с речью, в ходе которой сделал акценты на том, что в планах — упорная борьба с пандемией и возобновление сотрудничества с другими странами.