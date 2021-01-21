Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания.

На обложке изображен Байден, смотрящий из Овального кабинета, когда за окном клубится огненный дым.

Внутри кабинета царит хаос: разбросаны документы, а стены и стол исписаны граффити.

Таким образом, журнал продемонстрировал, что новому президенту придется собрать осколки, оставленные его предшественником Дональдом Трампом.

Главная статья номера, написанная Шарлоттой Альтер, углубляется в контекст инаугурации Байдена и всю глубину проблемы, с которой он столкнется в своем обещании объединить страну.

Напомним, в декабре Time назвал “Человеком года” 2020 избранного президента США Джо Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис.