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Тімоті Шаламе, Біллі Айліш, Наомі Осака і Аманда Ґорман стануть ведучими балу Met Gala

Актор Тімоті Шаламе, співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака та поетеса Аманда Ґорман стануть ведучими балу Інститута костюма Met Gala.

Вторник, 4 мая 2021, 12:12

Про це повідомляє видання Vogue.

Бал Інституту костюма Met Gala повертається після річної перерви.

Перша частина дослідження Інституту костюма про модну ідентичність нації “В Америці: лексикон моди” (In America: A Lexicon of Fashion) відкривається 18 вересня.

Голова Американської ради модельєрів Том Форд, керівник Instagram Адам Моссера і головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур займуть почесні крісла вечора.

 

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Допис, поширений Timothée Chalamet (@tchalamet)

Сам бал Met Gala запланований на 13 вересня.

Минулого року захід, який є одним з джерел збору коштів для існування Музею мистецтва Метрополітен, був скасований через пандемію.

Теги: Met Gala, Біллі Айліш, мода

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