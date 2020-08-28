Видео появилось в Instagram-аккаунте певицы.
Сама премьера трека состоялась сегодня, 28 августа, на всех стриминговых платформах.
Продюсером и аранжировщиком сингла выступил R & B-исполнитель Luca Dayz. Клип к песне решили не снимать из-за пандемии коронавируса, вместо него выпустили лирик-видео.
Трек был создан в сотрудничестве с компанией звукозаписи Bentley Records, базирующейся в Нью-Йорке.
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@lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records #tinakarol #тинакароль
- В мае Snoop Dogg выпустил клип на трек I Wanna Go Outside, снятый в период карантина.