Видео появилось в Instagram-аккаунте певицы.

Сама премьера трека состоялась сегодня, 28 августа, на всех стриминговых платформах.

Продюсером и аранжировщиком сингла выступил R & B-исполнитель Luca Dayz. Клип к песне решили не снимать из-за пандемии коронавируса, вместо него выпустили лирик-видео.

Трек был создан в сотрудничестве с компанией звукозаписи Bentley Records, базирующейся в Нью-Йорке.