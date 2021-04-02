Сегодня, 2 апреля на всех музыкальных стриминговых платформах вышел новый альбом известной украинской поп-певицы Тины Кароль под названием красиво "Красиво".

Об этом сообщается на Facebook-странице певицы.

Для Тины пластинка “Красиво” стала восьмым по счету альбомом. В него вошли 7 новых песен, включая трек “Скандал”, клип на который за месяц собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube.

В новом альбоме певица изменила жанр и стиль исполнения, став волевой в текстах и музыке.

“Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви”, – отметила Кароль.

Альбом был написал в рекордно короткие сроки за полтора месяца в тандеме с Аркадием Александровым, который также выступил саунд-продюсером новой пластинки.

“Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом Тины”, – рассказал Александров.

Певица также добавила, что источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.



