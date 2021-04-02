Об этом сообщается на Facebook-странице певицы.
Для Тины пластинка “Красиво” стала восьмым по счету альбомом. В него вошли 7 новых песен, включая трек “Скандал”, клип на который за месяц собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube.
В новом альбоме певица изменила жанр и стиль исполнения, став волевой в текстах и музыке.
“Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви”, – отметила Кароль.
Альбом был написал в рекордно короткие сроки за полтора месяца в тандеме с Аркадием Александровым, который также выступил саунд-продюсером новой пластинки.
“Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом Тины”, – рассказал Александров.
Певица также добавила, что источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.
- Ранее украинская певица Оля Полякова назвала Тину Кароль “известной плакальщицей на похоронах”.
- Вскоре после скандального заявления Полякова извинилась перед Кароль и отметила, что не намекала на личную трагедию в семье певицы, связанную со смертью ее мужа Евгения Огира. Однако сама Кароль, похоже, не поверила в искренность коллеги.