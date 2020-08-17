Об этом певица написала в Instagram.
Звезда опубликовала обложку нового трека Blow Your Mind, который был записан ею вместе со Snoop Dogg и R&B-исполнителем Luca Dayz, который также выступил соавтором текста, продюсером и аранжировщиком сингла.
Трек был создан в сотрудничестве с компанией звукозаписи Bentley Records, которая базируется в Нью-Йорке.
Премьера трека, согласно анонсу, состоится 28 августа на платформе Apple Music.
Luca Dayz опубликовал в соцсети похожий пост, посвященный предстоящей премьере.
Он отметил, что работа над синглом продолжалась 3 года и поблагодарил всех, кто причастен к его созданию.
- В мае Snoop Dogg выпустил клип на трек I Wanna Go Outside, снятый в период карантина.