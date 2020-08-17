Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход нового трека, который она записала вместе с американским репером Snoop Dogg и R&B-исполнителем Luca Dayz.

Об этом певица написала в Instagram.

Звезда опубликовала обложку нового трека Blow Your Mind, который был записан ею вместе со Snoop Dogg и R&B-исполнителем Luca Dayz, который также выступил соавтором текста, продюсером и аранжировщиком сингла.

Трек был создан в сотрудничестве с компанией звукозаписи Bentley Records, которая базируется в Нью-Йорке.

Премьера трека, согласно анонсу, состоится 28 августа на платформе Apple Music.

Luca Dayz опубликовал в соцсети похожий пост, посвященный предстоящей премьере.

Он отметил, что работа над синглом продолжалась 3 года и поблагодарил всех, кто причастен к его созданию.