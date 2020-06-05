Об этом пишет Vogue.

В Швеции не было всеобщего карантина, но несмотря на это модные показы сезона весна-осень 2020 года отменили по экологическим соображениям, хотя и финансовая составляющая определенно играла не последнюю роль.

Теперь же Шведский модный совет сообщил, что стокгольмская неделя моды, которая состоится с 26 по 28 августа, пройдет в новом формате.

В отличие от шоу-системы, ориентированной на медиа и покупателей, эта платформа предназначена для активного взаимодействия с потребителями.

Отмечается, что хотя многие презентации будут записаны заранее, в центральной студии будут проходить живые мероприятия, в том числе интервью с дизайнерами и различные дискуссии о сознательной моде.

“Теперь пришло время смотреть в будущее. Теперь пришло время снова продвигать шведскую моду, и я думаю, что у нас уникальная позиция. Благодаря чистому современному дизайну, долговечности и дополнительным ценностям шведская мода действительно имеет то, что нужно в постпандемическом мире”, – отметила главный секретарь модного совета Катарина Мидби.