Анонс фильма телеведущая выложила на своей странице в Instagram.
Напомним, Тодоренко оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о вине жертв домашнего насилия.
“Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм “А что я сделала, чтобы помочь?” вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря”, – написала Тодоренко.
Ведущая неделю общалась с экспертами, которые занимаются этой проблемой в России.
“Лучшие адвокаты, психологи, правозащитники, которые занимаются темой домашнего насилия рассказали, что высказанная мной точка зрения (о частичной ответствености женщины, – ред.) не только распространена, но многие тоже так считали, пока не столкнулись с этой темой”, – заключила Регина.
Переглянути цей допис в Instagram
Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря.🙏🏻 Ссылка в шапке профиля и сторис! @tineodna_ru @nasiliutochkanet #противдомашнегонасилия #чтосделалаячтобпомочь
- Ранее украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему не отказалась от российской премии ТЭФИ, которую получала вместе с кремлевской пропагандисткой Скабеевой.
- Также Регина Тодоренко считает, что для прекращения военного конфликта на Донбассе необходимо провести разоружение сторон.