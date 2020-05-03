После своих слов о жертвах домашнего насилия украинская телеведущая, проживающая в РФ, Регина Тодоренко решила выпустить фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", посвященный нелегкой судьбе тех, кого избивают.

Анонс фильма телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

Напомним, Тодоренко оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о вине жертв домашнего насилия.

“Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм “А что я сделала, чтобы помочь?” вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря”, – написала Тодоренко.

Ведущая неделю общалась с экспертами, которые занимаются этой проблемой в России.

“Лучшие адвокаты, психологи, правозащитники, которые занимаются темой домашнего насилия рассказали, что высказанная мной точка зрения (о частичной ответствености женщины, – ред.) не только распространена, но многие тоже так считали, пока не столкнулись с этой темой”, – заключила Регина.