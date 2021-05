Про це повідомляється в Twitter британського музичного фестивалю Glastonbury, на якому гурт має дебютувати зі своїм виступом. Детальніше пише видання The Guardian.

До складу The Smile приєднався джазовий барабанщик Том Скіннер, який грає в гурті Sons of Kemet і сольному проєкті Hello Skinny. Ще одним учасником став продюсер і звукорежисер Найджел Годріч, який співпрацює з Radiohead.

Our #LiveAtWorthyFarm SPECIAL GUESTS!

Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner – aka The Smile – with their debut performance as part of our 5-hour global livestream.

Tonight from 7pm BST (timed worldwide & Sunday screenings also available).

— Glastonbury Festival (@glastonbury) May 22, 2021