Об этом пишет портал Hypebeast.
Ремикс получился достаточно готическим – вокал Йорка тягучий и немного искаженный. Фронтмен Radiohead соединил низкие и высокие синтезаторы, а также замедлил композицию с четырех до почти 10 минут.
Над коллекцией Undercover Fall/Winter-21 Такахаши работал, вдохновляясь знаменитым аниме Evangelion.
Видео с показа доступно также на сайте Undercover. Ремикс на “Creep” начинается на 7 минуте 30 секунде.
Песня “Creep” вошла в дебютный альбом Radiohead “Pablo Honey” (1993) и стала первым большим хитом группы. Известно, что и Том Йорк, и коллектив быстро устали от популярности песни и недолюбливают ее, поэтому она редко попадает в сетлист на концертах.
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