Солист британской группы Radiohead Том Йорк записал ремикс на одну из самых известных песен коллектива — "Creep" — для новой коллекции бренда Undercover Fall/Winter-21 японского модельера Джуна Такахаши.

Об этом пишет портал Hypebeast.

Ремикс получился достаточно готическим – вокал Йорка тягучий и немного искаженный. Фронтмен Radiohead соединил низкие и высокие синтезаторы, а также замедлил композицию с четырех до почти 10 минут.

Над коллекцией Undercover Fall/Winter-21 Такахаши работал, вдохновляясь знаменитым аниме Evangelion.

Видео с показа доступно также на сайте Undercover. Ремикс на “Creep” начинается на 7 минуте 30 секунде.

Песня “Creep” вошла в дебютный альбом Radiohead “Pablo Honey” (1993) и стала первым большим хитом группы. Известно, что и Том Йорк, и коллектив быстро устали от популярности песни и недолюбливают ее, поэтому она редко попадает в сетлист на концертах.