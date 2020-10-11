Том Круз был замечен за рулем машины без дверей и в наручниках

Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Знаменитость заметили и сфотографировали возле Колизея в Риме.

Как позже выяснилось, Том Круз вместе с английской актрисой Хейли Этвелл участвовали в съемках фильма “Миссия: невыполнима 7”. Актеры ехали на иномарке, лишенной всех четырех дверей. На крыше машины было закреплено съемочное оборудование в виде металлической конструкции.

Также на фотографиях можно заметить, что во время съемок Круз и Этвелл были скованы наручниками.

Фото: Just Jared

Один из актеров, участвующих в фильме, Саймон Пегг, подтвердил, что съемки “Миссия: невыполнима 7” восстановлены. Сначала будут сняты все сцены на открытом воздухе. В частности, тем участникам съемочной группы и актеров, которым предстоит работать в тесном контакте друг с другом, необходимо будет убедиться, что они могут делать это безопасно.

Фильм “Миссия: невыполнима 7” от режиссера Кристофера МакКуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021.

Актер уже не впервые попадает в нештатные ситуации на съемочной площадке, так как любит сам выполнять трюки и не требует дублеров и каскадеров.