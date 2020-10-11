Covid-19 Украина

обновлено 11.10.2020 в 21:02

Всего:

261034(+4768)

Болеют:

142555(+4768)

Выздоровели:

113507(+937)

Умерло:

4972(+85)

21:53 Том Круз был замечен за рулем машины без дверей и в наручниках
21:22 Житель Севастополя нарушил границу Украины ради учебы в Херсоне
20:51 Дуда начал трехдневный визит в Украину
20:25 Верещук «отрастила» руку, чтобы защитить киевлянина от дождя: видео
19:48 Кардашьян пожертвовала $1 млн пострадавшим в Нагорном Карабахе
19:19 В Сумах с 12 октября школы и вузы переходят на дистанционное обучение
19:05 В Польше в аптеках и магазинах вводят «часы пенсионеров»
18:40 В ЦИК рассказали, можно ли получить бюллетень по паспорту в приложении «Дія»
18:26 На Прикарпатье автомобиль слетел в обрыв: 2 человека погибли, 3 в больнице
17:58 Более 25% населения Украины находится за чертой бедности – омбудсмен
17:26 Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал «бандитом»
16:23 NASA перенесло на ноябрь второй полет Crew Dragon к МКС
15:59 В пригороде Парижа полицейский участок обстреляли фейерверками
15:32 Депрессия, о которой не принято говорить
14:59 В Беларуси начались задержания журналистов: видео
14:50 «Марш гордости» в Беларуси: в Минск стягивают военную технику, начались задержания
14:12 У Зеленского рассказали о визите президента Польши Анджея Дуды в Украину
13:41 Во Франции за сутки почти 27 тысяч заболевших на COVID-19
13:32 Занятия консервацией во время карантина привели к дефициту известных банок Мейсон в США
12:59 В Оклахоме тюремщики мучили заключенных детской песней Baby Shark
12:15 11 октября 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
11:33 В харьковском горсовете опровергли слухи об инсульте у Кернеса
11:17 Чехия вылечит 43 белоруса, травмированных во время подавления мирных протестов
10:16 Исламистское движение «Талибан» поддержало Трампа на выборах президента США
08:50 Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, — штаб ООС
08:00 В Таджикистане начались выборы президента
07:42 Трамп больше не заразен COVID-19 — врач
07:11 Погода в Украине на 11 октября: утром туман, днем – местами осадки
02:35 Трамп впервые после госпитализации с COVID-19 выступил на публике
01:15 Работники баров насыпали кучу льда перед парламентом Шотландии в знак протеста против карантина
00:26 Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций, – видео

10 октября

23:56 Microsoft разрешила своим сотрудникам постоянно работать из дома
23:21 «Тренер»: глава Харьковской ОГА Кучер опубликовал фото с портретом Кернеса
23:00 В Google предложили добавить в YouТube функцию интернет-магазина

Том Круз был замечен за рулем машины без дверей и в наручниках

В Сети опубликовали свежую порцию кадров со съемок будущего боевика "Миссия невыполнима 7" режиссера и сценариста Кристофера МакКуорри.

Воскресенье, 11 октября 2020, 21:53

Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Знаменитость заметили и сфотографировали возле Колизея в Риме.

Как позже выяснилось, Том Круз вместе с английской актрисой Хейли Этвелл участвовали в съемках фильма “Миссия: невыполнима 7”. Актеры ехали на иномарке, лишенной всех четырех дверей. На крыше машины было закреплено съемочное оборудование в виде металлической конструкции.

Также на фотографиях можно заметить, что во время съемок Круз и Этвелл были скованы наручниками.

Фото: Just Jared

Один из актеров, участвующих в фильме, Саймон Пегг, подтвердил, что съемки “Миссия: невыполнима 7” восстановлены. Сначала будут сняты все сцены на открытом воздухе. В частности, тем участникам съемочной группы и актеров, которым предстоит работать в тесном контакте друг с другом, необходимо будет убедиться, что они могут делать это безопасно.

Фильм “Миссия: невыполнима 7” от режиссера Кристофера МакКуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021.

Актер уже не впервые попадает в нештатные ситуации на съемочной площадке, так как любит сам выполнять трюки и не требует дублеров и каскадеров.

  • 26 февраля сообщалось, что съемки предстоящего американского боевика Кристофера Маккуорри “Миссия невыполнима 7“ остановили из-за коронавируса COVID-19.
Теги: Том Круз, фото, голливудский актер

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться