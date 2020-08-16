Американский актер Том Круз попал в аварию во время выполнения мотоциклетного трюка на съемках седьмой части фильма "Миссия невыполнима".

Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации издания, на съемках актеру нужно было перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую. Круз решил не прибегать к использованию каскадера и выполнить трюк самостоятельно.

Во время разгона мотоцикл внезапно стал сильно тормозить и не смог долететь до крыши. Сам актер был застрахован и в результате аварии не пострадал.

Мотоцикл стоимостью $2,5 млн сгорел.

Фильм “Миссия: невыполнима 7” от режиссера Кристофера МакКуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021.

Актер уже не впервые попадает в нештатные ситуации на съемочной площадке, так как любит сам выполнять трюки и не требует дублеров и каскадеров.