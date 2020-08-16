Об этом сообщает издание The Mirror.
По информации издания, на съемках актеру нужно было перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую. Круз решил не прибегать к использованию каскадера и выполнить трюк самостоятельно.
Во время разгона мотоцикл внезапно стал сильно тормозить и не смог долететь до крыши. Сам актер был застрахован и в результате аварии не пострадал.
Мотоцикл стоимостью $2,5 млн сгорел.
Фильм “Миссия: невыполнима 7” от режиссера Кристофера МакКуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021.
Актер уже не впервые попадает в нештатные ситуации на съемочной площадке, так как любит сам выполнять трюки и не требует дублеров и каскадеров.
- 26 февраля сообщалось, что съемки предстоящего американского боевика Кристофера Маккуорри “Миссия невыполнима 7“ остановили из-за коронавируса COVID-19.