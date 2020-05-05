Об этом пишет американский интернет-журнал о телевидении и кино Deadline.
Отмечается, что этот фильм не будет продолжением франшизы “Миссия невыполнима”.
На данный момент проект находится в разработке, у него пока нет даже студии.
Том Круз часто прибегает к экстремальным съемкам и тщательно готовится к своим трюкам. К примеру, его прыжок с одной крыши на другую или “зависание” на борту вертолета и реактивного самолета. Актер также поднимался на один из самых высоких небоскребов Дубая и выполнял трюки на 123 этаже.
- Ранее стало известно, что студия Disney начала работу над сериалом по вселенной “Звездных войн”, в центре сюжета которого окажется женщина.