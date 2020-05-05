Том Круз совместно с компанией Илона Маска SpaceX и NASA готовится снять фильм в космосе.

Об этом пишет американский интернет-журнал о телевидении и кино Deadline.

Отмечается, что этот фильм не будет продолжением франшизы “Миссия невыполнима”.

На данный момент проект находится в разработке, у него пока нет даже студии.

Том Круз часто прибегает к экстремальным съемкам и тщательно готовится к своим трюкам. К примеру, его прыжок с одной крыши на другую или “зависание” на борту вертолета и реактивного самолета. Актер также поднимался на один из самых высоких небоскребов Дубая и выполнял трюки на 123 этаже.