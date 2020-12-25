Сегодня, 25 декабря, в мире отмечают Рождество по григорианскому календарю. В США этот праздник играет гораздо большее значение, чем Новый год. Многие знаменитости уже украсили свои дома к праздникам.

#Буквы собрали фото самых красивых новогодних елок мировых знаменитостей.

Так, нападающий “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал рождественское фото, на котором он находится в окружении своей семьи: невесты Джорджины Родригес и четверых детей. Семья футболиста одета в рождественскую пижаму, а на голове Роналду можно увидеть ушки-елочки.

Певица Гвен Стефани украсила свою елку в красном цвете.

А Крисси Тейген и Джон Ледженд приложили немало усилий, чтоб украсить свой дом, они также установили множество мини-елок на улице во внутреннем дворике.

Криштиану Роналду

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Мадонна

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Крисси Тейген

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Гвен Стефани

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Кристи Бринкли

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Пэрис Хилтон

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Приянка Чопра

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Эльза Патаки

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Тамера Маури

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Кортни Кардашьян

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Сальма Хайек

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Идина Мензел

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Тори Спеллинг

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Кристиан Сириано

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Брук Шилдс

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Хлоя Кардашьян

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Джастин и Хейли Бибер

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Роб Лоу

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Селена Гомес

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Тони Брекстон

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Элизабет Хёрли

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Дженнифер Лопес

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