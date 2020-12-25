#Буквы собрали фото самых красивых новогодних елок мировых знаменитостей.
Так, нападающий “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал рождественское фото, на котором он находится в окружении своей семьи: невесты Джорджины Родригес и четверых детей. Семья футболиста одета в рождественскую пижаму, а на голове Роналду можно увидеть ушки-елочки.
Певица Гвен Стефани украсила свою елку в красном цвете.
А Крисси Тейген и Джон Ледженд приложили немало усилий, чтоб украсить свой дом, они также установили множество мини-елок на улице во внутреннем дворике.
Криштиану Роналду
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Мадонна
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Крисси Тейген
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Гвен Стефани
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Кристи Бринкли
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Пэрис Хилтон
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Приянка Чопра
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Эльза Патаки
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Тамера Маури
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Кортни Кардашьян
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Сальма Хайек
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Идина Мензел
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Тори Спеллинг
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Кристиан Сириано
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Брук Шилдс
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Хлоя Кардашьян
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Джастин и Хейли Бибер
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Роб Лоу
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Селена Гомес
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Тони Брекстон
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Элизабет Хёрли
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Дженнифер Лопес
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- Сегодня, 25 декабря, христиане отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционное празднование. #Буквы рассказывали, как мир празднует Рождество в условиях коронавируса.