#Буквы собрали фото самых красивых новогодних елок мировых знаменитостей.

Так, нападающий “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал рождественское фото, на котором он находится в окружении своей семьи: невесты Джорджины Родригес и четверых детей. Семья футболиста одета в рождественскую пижаму, а на голове Роналду можно увидеть ушки-елочки.

Певица Гвен Стефани украсила свою елку в красном цвете.

А Крисси Тейген и Джон Ледженд приложили немало усилий, чтоб украсить свой дом, они также установили множество мини-елок на улице во внутреннем дворике.

Криштиану Роналду

 

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Мадонна

 

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Крисси Тейген

 

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)

Гвен Стефани

 

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Кристи Бринкли

 

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Пэрис Хилтон

 

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Приянка Чопра

 

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Эльза Патаки

 

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Тамера Маури

 

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Кортни Кардашьян

 

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Сальма Хайек

 

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Идина Мензел

 

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Тори Спеллинг

 

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Кристиан Сириано

 

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Брук Шилдс

 

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Хлоя Кардашьян

 

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Джастин и Хейли Бибер

 

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Роб Лоу

 

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Селена Гомес

 

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Тони Брекстон

 

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Элизабет Хёрли

 

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Дженнифер Лопес

 

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Публикация от JLO BEAUTY (@jlobeauty)