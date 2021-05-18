Навушники з шумопоглинанням преміум-класу AirPods Max від Apple з самого початку не підтримували відтворення музичних файлів без втрат - Lossless Audio.

Про це пише видання The Verge.

“Жодна модель навушників AirPods не підтримує Lossless Audio. Прослуховування в дротовому режимі йде тільки через джерела аналогового виведення. AirPods Max наразі не підтримує цифрові аудіоформати в дротовому режимі”, – повідомив представник Apple.

Цілком очевидно, що AirPods і AirPods Pro не мають можливості відтворювати звук без втрат. Вони повністю бездротові, і Apple підтримує кодек AAC через Bluetooth. AAC звучить непогано, але він далекий від швидкості передачі даних CD-якості або треків з високою роздільною здатністю. Щоб домогтися більшого, Apple потрібно було б придумати якийсь новий бездротовий кодек – свого роду власну версію Sony LDAC – або зробити так, щоб ці пристрої відтворювали музику через Wi-Fi замість Bluetooth. Нічого з цього Apple поки не пропонує.

З AirPods Max, які можна підключати до джерел звуку за допомогою кабелю, все трохи складніше. Виявляється, що навіть якщо є кабель Apple Lightning – 3,5 мм за 35 доларів, підключений до пристрою, який транслює треки Apple Music, ви не почуєте цілковито точного відтворення звуку з джерела.

Apple розповіло виданню The Verge, що при відтворенні треку Apple Music без втрат 24-біт/48 кГц з iPhone в AirPods Max за допомогою кабелю і Lightning-адаптера перетворюється в аналоговий, а потім повторно оцифровується в 24-бітний /48 кГц. Цей крок повторного оцифрування є причиною того, що ви не чуєте чистий звук без втрат.

Apple повідомила, що колонки HomePod і HomePod mini також не підтримуватимуть звук без втрат, однак вони будуть підтримувати просторовий звук.

Lossless Audio – аудіокодек для стиснення аудіо при 100% збереженні оригінального звукового потоку. На відміну від таких кодеків, як MP3, WMA чи Ogg Vorbis, FLAC забезпечує т. зв. стиснення без втрат, тобто при розпакуванні звукові дані залишаються повністю ідентичними до початкового файлу перед стисненням.