Трансгендерний актор Елліот Пейдж сказав, що операція зі зміни статі дозволила йому вперше відчути себе комфортно у своєму тілі, і назвав її "рятівною для життя".

Про це актор розповів під час інтерв’ю з Опрою Вінфрі, повідомляє CNN.

У 2020 році актриса Елен Пейдж зробила камінг-аут як трансгендерний чоловік. Вона змінила ім’я на Елліот Пейдж.

В інтерв’ю з Вінфрі Пейдж сказав: “Я хочу, щоб люди знали, що операція не тільки змінила моє життя, але вірю, що вона врятувала життя, і подібна ситуація стосується дуже багатьох людей”.

Коли Вінфрі запитала, що принесло йому найбільшу радість з моменту операції, актор був схвильований і сказав, що дрібниці принесли йому найбільше щастя.

“Ось ти виходиш з душу з рушником навколо талії, дивишся на себе в дзеркало і кажеш: “От і я”, – додав Пейдж.

За словами актора, він відчував себе не в своєму тілі десь з 10 років.

У березні Пейдж видалив собі груди.