Знімок він опублікував в своєму Instagram-акаунті.

На фото, зокрема, видно невеликі сліди від шрамів після операції в районі грудей. При цьому шанувальники відзначили гарну фізичну форму Пейджа.

“Перші плавки трансгендерної людини”, – прокоментував він фото.

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Раніше Пейдж говорив, що операція зі зміни статі дозволила йому вперше відчути себе комфортно у своєму тілі, і назвав її “рятівною для життя”.

В інтерв’ю з Опрою Вінфрі актор сказав: “Я хочу, щоб люди знали, що операція не тільки змінила моє життя, але вірю, що вона врятувала життя, і подібна ситуація стосується дуже багатьох людей”.

Коли Вінфрі запитала, що принесло йому найбільшу радість з моменту операції, актор був схвильований і сказав, що дрібниці принесли йому найбільше щастя.

“Ось ти виходиш з душу з рушником навколо талії, дивишся на себе в дзеркало і кажеш: “От і я”, – додав Пейдж.