Трехлетний сын Pink стал аллергиком после COVID-19

Американская певица Pink заявила, что у ее трехлетнего сына Джеймсона после выздоровления от COVID-19 появилась аллергия на молочные продукты, яйца и пшеницу.

Об этом она рассказала в видео, которое обнародовала в Instagram.

О наличии пищевой аллергии певица узнала после того, как они повторно сдали анализы крови. Теперь она готовит для Джеймсона отдельно, а рецептами блюд делится с подписчиками.

“Я хотела поделиться с вами вегетарианским рецептом вишневого пирога без яиц, без глютена, потому что у моего дорогого мальчика Джамо, как оказалось, довольно плохая пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID”, – рассказала Pink.

Переглянути цей допис в Instagram Yum! Допис, поширений P!NK (@pink) 16 Тра 2020 р. о 8:42 PDT

О заражении коронавирусом Pink рассказала в начале апреля, спустя две недели после выздоровления.

“Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат”, – написала певица.

У 44-летнего мужа певицы Кэри Харта и их 9-летней дочери Уиллоу инфекция протекала бессимптомно.