Трехлетний сын Pink стал аллергиком после COVID-19

Об этом она рассказала в видео, которое обнародовала в Instagram.
О наличии пищевой аллергии певица узнала после того, как они повторно сдали анализы крови. Теперь она готовит для Джеймсона отдельно, а рецептами блюд делится с подписчиками.
“Я хотела поделиться с вами вегетарианским рецептом вишневого пирога без яиц, без глютена, потому что у моего дорогого мальчика Джамо, как оказалось, довольно плохая пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID”, – рассказала Pink.
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О заражении коронавирусом Pink рассказала в начале апреля, спустя две недели после выздоровления.
“Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат”, – написала певица.
У 44-летнего мужа певицы Кэри Харта и их 9-летней дочери Уиллоу инфекция протекала бессимптомно.
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