Об этом пишет WWD.
“Мы встретились пару лет назад, и благодаря дружбе возникла идея проекта – сотрудничества в прямом смысле слова”, – рассказал Горхэм.
Он добавил, что мини-коллекция под названием Space Rage Travx задумана создателями как настоящий “запах космоса”. Верхние ноты включают “космическую пыль, частицы антивещества”, а в середине – “звездный свет, аромат сверхновой звезды”, базовые же ноты содержат “атмосферный пар и темные туманности”.
“Парфюм должен пахнуть “буквально как космос”, – добавил Горхэм.
Приобрести эти продукты можно на сайтах Byredo.com и TravisScott.com. 100 мл парфюмерной воды стоят 285 долларов, а аромасвеча — 95 долларов.
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