Американский рэпер Трэвис Скотт сделал коллаборацию с основателем шведского бренда Byredo Буном Горхэмом. Вместе они создали аромат, а также свечу.

Об этом пишет WWD.

“Мы встретились пару лет назад, и благодаря дружбе возникла идея проекта – сотрудничества в прямом смысле слова”, – рассказал Горхэм.

Он добавил, что мини-коллекция под названием Space Rage Travx задумана создателями как настоящий “запах космоса”. Верхние ноты включают “космическую пыль, частицы антивещества”, а в середине – “звездный свет, аромат сверхновой звезды”, базовые же ноты содержат “атмосферный пар и темные туманности”.

“Парфюм должен пахнуть “буквально как космос”, – добавил Горхэм.

Приобрести эти продукты можно на сайтах Byredo.com и TravisScott.com. 100 мл парфюмерной воды стоят 285 долларов, а аромасвеча — 95 долларов.