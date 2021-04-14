Про це повідомляє видання Hypebeast.

Раніше очікувалося, що репер та бренд працюють над створенням однієї моделі кросівок. Однак знаменитість та дизайнери розробили відразу п’ять кольорових варіантів однієї моделі.

Кросівки моделі Nike Air Max 1 з нової колекції репера матимуть оригінальну замшеву та сітчасту конструкцію. Підвалиною майбутньої лінійки кросівок є преміальна шкіряна конструкція.

У мережі з’явилися макети колекції кросівок Тревіса Скотта та Nike. Однак офіційно інформацію про створення п’яти варіацій однієї моделі ні репер, ні бренд наразі не підтверджують.