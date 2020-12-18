Covid-19 Украина

обновлено 18.12.2020 в 13:02

Всего:

944381 (+12630)

Болеют:

366903 (+12630)

Выздоровели:

561222 (+12866)

Умерло:

16256 (+260)

14:41 Реализация древесины государственными лесхозами: аналитики назвали ТОП-10 коррупционных рисков
14:33 Трэвис Скотт запускает новый бренд Cacti
14:05 Какие новые электромобили в 2020 году покупали в Украине чаще всего
13:50 «Мы потерпели неудачу»: король Швеции признал провальной стратегию борьбы с COVID-19 в стране
13:23 В этом году зажжение главной елки состоится онлайн: где смотреть трансляцию
Партнерский материал
13:10 Гигантские китайские фонари: в Буковеле создадут городок световых инсталляций
12:35 В Киеве более 1,6 тыс. новых случаев коронавируса: умерли 17 человек
12:07 Умер актер Джереми Буллок, сыгравший в «Звездных войнах»
11:35 В Нидерландах решили не наказывать киберэксперта, который угадал пароль к Twitter-аккаунту Трампа
Партнерский материал
10:53 Пандемия тронула сердца многих. Я видел бизнесменов, которые никогда не занимались благотворительностью, но начали закупать костюмы, маски, антисептики для больниц – глава БФ «Manus Dei» Андрей Доценко
10:39 Назначение Шкарлета: Рада ушла на перерыв из-за фактов кнопкодавства
09:55 Третий за два месяца: 38 штатов США подали антимонопольный иск против Google
09:48 Финскую сауну включили в список культурного наследия ЮНЕСКО
09:11 Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и предлагает возврат средств
07:32 В Украине сегодня без осадков, на дорогах гололедица
01:44 «Поездка в Америку» с Мерфи возвращается спустя 32 года: первые кадры
01:31 «Мексиканская Ким Кардашьян» умерла после неудачной пластики ягодиц

17 декабря

23:57 Визажист Бейонсе разработал луки для кукол Barbie
23:42 Хакеры атаковали сайт языкового омбудсмена
23:21 «Океан Эльзы» представил клип на новую песню «Трымай»
23:11 Warner Bros. показала первую сцену «Чудо-женщины 1984»
22:55 ФИФА назвала лучшего тренера 2020 года
22:37 Британский актер Иен Маккеллен вакцинировался от COVID-19
21:54 Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на развитие Донбасса
21:33 Опубликовано редкое видео со съемок «Звездных войн» с Кэрри Фишер
21:18 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 17 декабря
20:57 Министр обороны Таран позвал журналиста Бутусова на собеседование

Трэвис Скотт запускает новый бренд Cacti

Американский рэпер Трэвис Скотт запускает новый бренд Cacti, под которым будет выпускать алкогольный напиток Spiked Seltzer.

Пятница, 18 декабря 2020, 14:33

Об этом пишет Hypebeast.

Новое предприятие будет создано вместе с американской пивоваренной компанией Anheuser-Busch, базирующейся в Сент-Луисе, штат Миссури.

“Практичные ингредиенты. Необычный аромат“, – говорится в слогане, который будет использоваться для трех грядущих напитков.

В линейке алкогольных напитков будет три вкуса: “Ананас“, “Лайм“ и “Клубника“.

Ожидается, что Cacti будет запущен в марте 2021 года.

  • Трэвис Скотт вместе с компанией PlayStation и брендом Nike разработали и выпустили совместную коллекцию одежды и обуви.
Теги: Cacti, Тревіс Скотт, бренд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться