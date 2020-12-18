Американский рэпер Трэвис Скотт запускает новый бренд Cacti, под которым будет выпускать алкогольный напиток Spiked Seltzer.

Об этом пишет Hypebeast.

Новое предприятие будет создано вместе с американской пивоваренной компанией Anheuser-Busch, базирующейся в Сент-Луисе, штат Миссури.

“Практичные ингредиенты. Необычный аромат“, – говорится в слогане, который будет использоваться для трех грядущих напитков.

В линейке алкогольных напитков будет три вкуса: “Ананас“, “Лайм“ и “Клубника“.

Ожидается, что Cacti будет запущен в марте 2021 года.