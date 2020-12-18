Трэвис Скотт запускает новый бренд Cacti

Об этом пишет Hypebeast.
Новое предприятие будет создано вместе с американской пивоваренной компанией Anheuser-Busch, базирующейся в Сент-Луисе, штат Миссури.
“Практичные ингредиенты. Необычный аромат“, – говорится в слогане, который будет использоваться для трех грядущих напитков.
В линейке алкогольных напитков будет три вкуса: “Ананас“, “Лайм“ и “Клубника“.
Ожидается, что Cacti будет запущен в марте 2021 года.
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