Об этом пишет NME.

Новый сингл рэпера “What’s Next” из мини-альбома “Scary Hours 2” сразу занял первое место в Billboard.

Два других трека “Wants And Needs” с участием Lil Baby и “Lemon Pepper Freestyle” с Риком Россом заняли второе и третье места соответственно.

Отмечается, что ранее такого успеха удавалось достигнуть только The Beatles и Ариане Гранде, которые одновременно заняли три верхние позиции в Hot 100 за одну неделю.

.@Drake joins @thebeatles and @ArianaGrande as the only acts in history to rule the top 3 positions of the #Hot100 simultaneously in the same week.

— billboard charts (@billboardcharts) March 15, 2021