Кадры опубликовало издание Entertainment Weekly.

“Дьявол навсегда” (англ. The Devil All The Time) — это психологический триллер от Netflix, который должен выйти 16 сентября текущего года.

В основе сюжета картины — одноименный роман Дональда Рея Поллока, опубликованный в 2011 году.

События в фильме разворачиваются в американском штате Огайо между концом Второй мировой войны и началом Вьетнамской войны. Фильм расскажет истории разных людей, страдающих от последствий послевоенных травм и преступности.

Режиссером ленты выступил Антонио Кампос, продюсеры — Джейк Джилленхол и Рэндалл Постер.

Главные роли исполнили звезды киновселенной Marvel — Том Холланд (Человек-паук) и Себастиан Стэн (Баки), а также Роберт Паттинсон, известный по роли вампира в саге “Сумерки”.