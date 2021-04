Про це повідомляє телеканал ABC7.

Похорон репера відбувся через два тижні після його смерті. Труну покійного везли на прощальну службу в модернізованій машині на величезних колесах в супроводі сотень мотоциклістів.

DMX memorial at Barclays: thousands of bikes and his casket in a monster truck. Incredible. pic.twitter.com/VDeeYS76M5

Повідомляється, що на час процесії рух транспорту в Брукліні було зупинено.

На спортивній арені Barclays Center пройшла церемонія прощання з DMX.

Через ковідні обмеження всередину арени допустили тільки родичів і близьких.

#DMX’s daughter dedicates her own version of “Slippin” to her dad at his Celebration of Life 🖤🙏🏿 pic.twitter.com/VPB6ELVpgn

— REVOLT (@revolttv) April 25, 2021