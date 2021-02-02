Правительство Испании одобрило введение в стране пилотного проекта, который предусматривает переход на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает издание El Confidencial.

Этот эксперимент продлится в течение трех лет. Правительство пообещало финансовую поддержку корпорациям и компаниям, которые переведут своих работников на 32-часовую рабочую неделю и смогут гарантировать сохранение зарплаты.

По данным издания, правительство страны выделило на реализацию этого проекта 50 млн евро.

Подчеркивается, что на поддержку правительства могут рассчитывать только те компании, которые реально уменьшат количество рабочих дней до четырех (32 часа). При этом компании, которые уменьшат количество рабочих дней до четырех, но введут 10-часовой рабочий день, не смогут принять участия в проекте.

Лидер партии Mas Pais Иньиго Еррегон рассказал, что таким образом власть хочет протестировать идею по повышению работоспособности людей с сохранением прибыли бизнеса.