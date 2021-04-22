Про це повідомляє американський журнал People.

Зірка розповіла, що вона та її чоловік навмисно приховували від усіх деталі шлюбної церемонії, адже хотіли зробити її приватною. Крім того, в умовах пандемії було занадто ризиковано анонсувати це свято.

Зіркова пара влаштувала свято у своєму будинку в Палісаді, штат Нью-Йорк. За словами акторки, весілля відбулося у колі найрідніших людей та близьких друзів. Гості дотримувалися усіх правил, тому кожен почував себе безпечно та комфортно.

“Ми були дуже щасливі, що змогли відсвяткувати з родиною. Деяких людей ми майже не бачили за останній рік, тому це було дійсно щось особливе. Нам дуже пощастило, що ми змогли це зробити”, – прокоментувала акторка.

При цьому її обранець Колін Жост зізнався, що він не має хисту до організації свят. Тому усіма весільними клопотами займалася Йоханссон.

Чоловік розповів, що ніколи не уявляв, як має виглядати весілля його мрії.

“Я уявляв собі партнерку-мрію, а не весілля. У ньому багато деталей, які я навіть не розглядав”, – розповів обранець Йоханссон.

Про таємне весілля пари стало відомо у жовтні минулого року. Акторка та комік заручилася в травні минулого року після двох років знайомства. Актриса вперше зустріла Джоста, в 2017 році, після того, як вона з’явилася в якості гостя на шоу.

Для Коліна цей шлюб став першим, а ось для акторки – третім: вона вже була одружена з Райаном Рейнольдсом і Роменом Доріаком.