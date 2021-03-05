Covid-19 Украина

обновлено 06.03.2021 в 04:02

Всего:

1384917 (+0)

Болеют:

167132 (+0)

Выздоровели:

1191022 (+0)

Умерло:

26763 (+0)

06 марта

01:59 Из итальянского словаря просят убрать puttana, как синоним «женщины»
01:25 Россия и Китай могут использовать вакцину от COVID-19 для политического влияния, – Белый дом
01:06 Глава Минфина спрогнозировал, будет ли в этом году дефолт без транша МВФ
01:04 Госдеп США наградил белорусского оппозиционера Колесникову «за мужество»
00:40 Тупицкий в третий раз пытается отменить указ Зеленского о своем отстранении

05 марта

23:58 Perseverance впервые проехался по Марсу
23:22 Саакашвили принес в студию крысу по имени Коррупция: видео
23:20 Человечество за год выбросило около миллиарда тонн продуктов питания: это 17% всей еды, – ООН
22:57 США и ЕС договорились координировать действия в отношении Украины
22:29 В TikTok появился фейковый Том Круз, созданный с помощью нейросетей: видео
21:51 Байден запретил использовать дроны за пределами боевых действий
21:39 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 5 марта
21:14 Демократы призвали предоставить законный статус миллионнам нелегальных мигрантов
21:04 Netflix создает анимационный сериал про Астерикса и Обеликса
20:48 Сенат США перешел к дебатам по принятию «Плана по спасению Америки»
20:29 YouTube заблокировал пять каналов Мьянмы из-за насильственных видео
20:19 Как Коломойский проводит первый вечер под санкциями США: фото
20:17 «Это был не мой выбор»: Меган Маркл заявила, что ей запрещали давать интервью
20:11 Ермак публично заявил, что переговоры по Донбассу остановились из-за России
19:50 Рада сделала шаг к внедрению публичных консультаций украинцев с властью: о чем закон
19:34 Американские сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
19:06 Активисты Greenpeace раскрасили французский самолет в зеленый цвет, — видео
19:01 США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России, – Bloomberg
18:35 Порошенко призвал Зеленского откреститься от Коломойского
18:32 Собака научилась кормить спасенного теленка из бутылочки и стала его лучшим другом: трогательные фото
18:00 Рада продлила на два года срок установку счетчиков газа для населения
17:44 Нардепы оспаривают назначение Шкарлета в КСУ
17:43 Объем рынка интернет-рекламы в Украине возрос до 13,5 млрд грн
17:27 Сергей Притула имеет самый большой прирост доверия за месяц среди украинцев
17:08 В видеоигре о Гарри Поттере позволят создавать трансгендерных персонажей
16:54 Более 80% украинцев считают, что власть не справилась со снижением тарифов
16:31 Франция может заблокировать экспорт COVID-вакцин вслед за Италией
15:58 Dolce & Gabbana через суд требует от Instagram-аккаунта Diet Prada €4 млн за клевету

«Это был не мой выбор»: Меган Маркл заявила, что ей запрещали давать интервью

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец ограничивал ее в общении с журналистами. Именно поэтому во время выполнения королевских обязанностей она не дала ни одного интервью.

Пятница, 5 марта 2021, 20:17

Об этом Маркл сообщила во время интервью Опре Уинфри, полная версия которого появится 7 марта на канале CBS.

Сейчас канал опубликовал третий тизер разговора с Меган и Гарри. В частности, Опра спросила, почему Меган в 2018 году отклонила ее приглашение на интервью, а теперь согласилась.

“Я очень хорошо помню этот разговор. Мне даже не позволили поговорить с тобой лично. При разговоре должна была всегда присутствовать коммуникационная команда. Я тогда ответила, что сейчас не подходящее время для разговора”, – рассказала герцогиня.

Позже ведущая спросила, почему Маркл считает, что именно сейчас подходящее время для откровенного разговора.

“Да, много почему. С одной стороны, мы стали более опытными, а с другой стороны, теперь у нас есть возможность делать свой собственный выбор в том, что делать. Тогда я не могла сказать тебе “да”, это был не мой выбор”, – сказала она.

Также Меган Маркл рассказала, что до замужества жила самостоятельной и независимой жизнью. Затем ей пришлось жить по строгим правилам, которые отличаются от того, что представляют себе другие.

“Я была взрослым человеком, который жил действительно независимой жизнью, пока не стала частью структуры, которая отличается от той, которой, как мне кажется, люди себе ее представляют. Она действительно лишает возможности иметь право и привилегию в некоторых обстоятельствах иметь возможность сказать “да”. Я имею в виду, что сейчас я готова к разговору. Я готова позволять себе делать выбор самостоятельно и говорить за себя”, – объяснила Меган Маркл.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.

  • Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.
  • Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья “продолжает говорить ложь о нас”.
Теги: герцогиня, Меган Маркл, Опра Вінфрі, принц Гаррі

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook