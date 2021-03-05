«Это был не мой выбор»: Меган Маркл заявила, что ей запрещали давать интервью

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец ограничивал ее в общении с журналистами. Именно поэтому во время выполнения королевских обязанностей она не дала ни одного интервью.

Об этом Маркл сообщила во время интервью Опре Уинфри, полная версия которого появится 7 марта на канале CBS.

Сейчас канал опубликовал третий тизер разговора с Меган и Гарри. В частности, Опра спросила, почему Меган в 2018 году отклонила ее приглашение на интервью, а теперь согласилась.

“Я очень хорошо помню этот разговор. Мне даже не позволили поговорить с тобой лично. При разговоре должна была всегда присутствовать коммуникационная команда. Я тогда ответила, что сейчас не подходящее время для разговора”, – рассказала герцогиня.

Позже ведущая спросила, почему Маркл считает, что именно сейчас подходящее время для откровенного разговора.

“Да, много почему. С одной стороны, мы стали более опытными, а с другой стороны, теперь у нас есть возможность делать свой собственный выбор в том, что делать. Тогда я не могла сказать тебе “да”, это был не мой выбор”, – сказала она.

Также Меган Маркл рассказала, что до замужества жила самостоятельной и независимой жизнью. Затем ей пришлось жить по строгим правилам, которые отличаются от того, что представляют себе другие.

“Я была взрослым человеком, который жил действительно независимой жизнью, пока не стала частью структуры, которая отличается от той, которой, как мне кажется, люди себе ее представляют. Она действительно лишает возможности иметь право и привилегию в некоторых обстоятельствах иметь возможность сказать “да”. Я имею в виду, что сейчас я готова к разговору. Я готова позволять себе делать выбор самостоятельно и говорить за себя”, – объяснила Меган Маркл.