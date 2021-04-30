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«Це справді розсмішило мене»: Джастін Бібер здивував Вікторію Бекхем подарунком

Відома американська дизайнерка та бізнесвумен Вікторія Бекхем отримала несподіваний подарунок від співака Джастіна Бібера.

Пятница, 30 апреля 2021, 19:00

Про це вона повідомила в Instagram Stories.

 

Зокрема, Бібер надіслав іконі стилю та поціновувачці розкішних підборів капці Crocs бузкового кольору. Взуття прикрашають кумедні фігурки звірят.

“Багато людей питали мене, що я планую вдягнути після карантину. Що ви думаєте щодо цієї пропозиції Бібера?” – запитала Вікторія фоловерів.

Зазначимо, що Бібер надіслав Бекхем пару кроксів, яку створив у колаборації з брендом. Взуття вартістю близько 60 доларів розкупили щойно воно з’явилося у продажу.

“Ніколи не носила Crocs. Це справді розсмішило мене”, – зазначила Вікторія.

При цьому дизайнерка все одно подякувала Біберу за подарунок.

  • Netflix зніме мінісеріал про життя сім’ї Девіда та Вікторії Бекхем. Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.
Теги: Вікторія Бекхем, Джастин Бибер, крокси

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